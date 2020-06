[아시아경제 김슬기 인턴기자] 제주 제주시 이호테우해수욕장에서 30대 여성으로 추정되는 변사체가 발견됐다.

15일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시53분께 이호테우해변에서 서핑을 하던 관광객이 이호 조종면허 시험장 앞 5m 해상에 사람이 떠있다는 신고를 했다.

30대 여성으로 추정되는 변사체는 검은색 반팔 티셔츠와 회식 반바지를 입고 있었으며 구명 조끼는 입고 있지 않은 것으로 확인됐다.

제주 해경은 해당 여성의 신원을 조사하고 있다.

경찰 관계자는 "변사체 주변에서 신원을 확인할 만한 물건이 발견되지 않아 수사 중이다"라고 밝혔다.

