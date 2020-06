'세계 최초 AI협의체' GPAI 공식 창립…한국 등 15개 회원

[아시아경제 조슬기나 기자]세계 최초의 인공지능(AI) 협의체인 '인공지능에 대한 글로벌 파트너십(Global Partnership on AI, GPAI)'이 15일 공식 출범했다.

과학기술정보통신부에 따르면 우리나라를 포함해 프랑스, 캐나다, 호주, 독일, 미국, 일본, 유럽연합(EU), 뉴질랜드, 인도 등 총 15개 창립회원은 이날 GPAI 창립과 함께 인권, 근본적 자유와 민주적 가치에 기반해 책임성 있고 인간중심적인 AI의 발전과 활용을 지지하는 공동선언문을 발표했다.

GPAI는 AI가 인권, 포용성, 다양성, 혁신, 경제성장, 사회적 이익에 기반해 UN의 지속가능한 개발목표 달성에 기여할 수 있도록 관련 이해관계자들의 논의의 장을 제공하고자 출범했다. 향후 AI 관련 이슈 및 우수사례에 대한 이해를 제고하고 국제적 AI 이니셔티브를 공유하는 역할을 맡게 된다.

앞으로 GPAI는 업계, 시민사회, 정부기관, 학계 등 다방면의 전문가가 참여하는 ▲책임성있는 인공지능, ▲데이터 거버넌스, ▲미래의 일자리, ▲혁신과 상업화 주제의 전문가그룹을 운영할 계획이다. 단기적으로는 먼저 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 AI 활용방안을 모색하는 전문가그룹을 구성, 논의를 진행할 예정이다.

우리나라는 오혜연 한국과학기술원 교수, 오성탁 한국정보화진흥원 본부장, 박성원 국회미래연구원 연구위원, 김경훈 정보통신정책연구원 센터장, 박명순 SK AI 사업유닛장이 각 전문가그룹의 위원으로 참여, 대응할 예정이다.

최기영 과기정통부 장관은 “인공지능은 디지털 시대를 새롭게 이끌고 있는 신기술로서 모든 사람들에게 도움이 되는 방향으로 발전하고 활용될 수 있도록 만전의 노력이 필요하다. GPAI는 각 국 전문가들이 함께 그 실천방안을 모색해나갈 수 있는 중요한 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

