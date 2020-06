"국수 처먹을 땐 요사떨더니" 文 지지자들 "예의 없다" 분통

오수봉 옥류관 주방장, 문 대통령 겨냥 맹비난

친문(親文) 지지자들 "수준 아주 저질스럽다" '부글부글'

[아시아경제 허미담 기자] 북한이 대북전단 살포에 대한 대남비난 수위를 연일 높이고 있는 가운데 북한 주방장의 "국수 처먹을 때는 요사 떨더니…" 발언이 문재인 대통령들 지지자들 사이에서 강한 비판을 받고 있다. 대북전단 살포에 대한 우리 정부에 대한 비방은 정치적 문제로 받아들일 수 있지만, 주방장까지 나서 대통령을 조롱하고 나서는 것은 정도를 넘어섰다는 지적이다.

최근 오수봉 옥류관 주방장은 북한의 대외선전 매체인 '조선의 오늘'에서 문재인 정부를 향해 "평양에 와서 이름난 옥류관 국수를 처먹을 때 그 무슨 큰일이나 칠 것처럼 요사를 떨고 돌아가서는 지금까지 전혀 한 일도 없다"고 비난했다.

이어 "이제 당장이라도 달려나가 그 더러운 똥개무리들(탈북민 단체)과 그것들의 망나니짓을 묵인하며 한 짝이 돼 돌아친 자들을 몽땅 잡아다가 우리 주방의 구이로에 처넣고 싶은 심정"이라고 목소리를 높였다.

이는 2018년 9월 남북정상회담 당시 평양 옥류관에서 오찬으로 평양냉면을 먹었던 문 대통령을 포함한 남한 측을 비난한 것으로 보인다.

이를 두고 '82쿡', '클리앙' 등 친문 성향 온라인 커뮤니티에서는 북한을 향한 비판의 목소리가 나왔다.

한 누리꾼은 "북한은 예의도 염치도 없다. 우리가 북한에 빚진 거 있나. 왜 저렇게 당당하냐. 북한에게 이렇게 호의적인 정부가 어디 있었냐. 우리한테 머리를 조아려도 시원찮은데 뭘 믿고 저러는지 모르겠다"고 목소리를 높였다.

또 다른 누리꾼 역시 "북한에 미사일을 날리고 싶다", "유치함의 끝이다", "북한이 갈 때까지 가는구나", "수준이 아주 저질스럽다. 세계 최고 수준의 문 대통령을 그냥 깎아내리고 싶은 것" 등 비판의 목소리를 높였다.

앞서 문 대통령은 2018년 9월19일 남북정상회담을 위해 평양을 방문했을 때 김정은 북한 국무위원장 내외와 옥류관에서 오찬을 함께 했다.

남북 정상이 함께 평양냉면을 먹는 모습은 국내외에서 큰 화제를 모으기도 했다. 당시 미국 CNN, 영국 BBC 등 외신들은 앞다퉈 두 정상의 '냉면 외교'를 보도하며, 냉면은 평화의 상징을 나타내는 음식으로 여겨지기도 했다.

앞서 노동신문은 14일 김여정 북한 노동당 제1부부장의 담화 전문을 게재했다. 신문에서 김 제1부부장은 '인민의 징벌은 막지 못한다' 제목을 통해 "확실하게 남조선 것들과 결별할 때가 된 듯 하다"면서 "우리는 곧 다음단계의 행동을 취할 것이다. 나는 위원장 동지와 당과 국가로부터 부여받은 나의 권한을 행사해 대적 사업 연관 부서들에 다음 단계 행동을 결행할 것을 지시했다"고 경고했다.

이어 "연속적이고 철저한 보복이 실행되고 있다"며 "이제 인민의 징벌이 얼마나 무서운 것인가를 비참한 광경을 통해 똑똑히 보게 될 것"이라고 강조했다.

이어 "수백일 동안 말장난으로 세월을 보내면서 하지 못한 일을 당장에 해낸다고 하면 과연 어느 누가 곧이 믿을수 있단 말이냐"며 "격노할 대로 격노한 인민의 요구와 의사에 따라 우리의 무자비한 보복은 이미 실행되고 있으며 우리는 세상에 공표한 그대로 끝까지 철저하게 결행해 나갈 것"이라고 거듭 우리 정부를 비판했다.

