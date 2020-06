한국도로공사 보성녹차(순천)휴게소는 한국도로공사 보성지사, 보성군과 함께 보성녹차 브랜드 가치향상 및 지역경제 활성화를 위해 보성녹차 고객홍보와 보성산지 녹차를 무료로 제공하여 고객들에게 보성녹차의 특별한 맛을 직접 전해 드리고 있으며 보성녹차의 우수성 홍보와 차별화된 서비스로 고객 만족도를 높이고 있다.

녹차는 피부가 활성 산소에 의해 손상되는 것을 예방하여 피부 손상 방지뿐만 아니라 지방 감소, 활성 산소 제거, 혈당치 조절, 면연력 향상, 암세포 억제 등의 효과적이다.

보성녹차(순천)휴게소 정창원 소장은 “다양한 서비스 제공으로 고객과 함께 발전해 나가는 휴게소를 만들어 고객만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다.“ 고 말했다.

