한국도로공사 경부고속도로 황간(부산방향)휴게소는 코로나19의 지역 확산을 차단하기 위해 방문객들을 대상으로 손 소독제를 무료로 나눠주는 행사를 열었다고 28일 밝혔다.

황간(부산방향)휴게소는 그 외 코로나 확산 방지를 위한 생활 속 거리 두기 캠페인 및 테이블 가림막 설치 등 개인과의 접촉을 최소화하는데 총력을 기울이고 있다.

황간(부산방향)휴게소 김상석 소장은 “휴게소 방문객들이 믿고 안심 할 수 있도록 생활 속 거리두기에 적극 동참하고 지속적인 방역활동 등 예방대책에 전력을 다 하겠다”라고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr