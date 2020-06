삼성전자, 버건디 색상 에어드레서 신모델 출시

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 51,800 전일대비 500 등락률 -0.96% 거래량 9,193,771 전일가 52,300 2020.06.15 10:51 장중(20분지연) close 가 15일 의류청정기 에어드레서에 ‘버건디 미러’ 소재를 적용한 신모델을 출시한다고 밝혔다. 삼성 에어드레서는 버건디 미러 도입으로 ‘크리스탈 미러’, ‘리얼 블랙’, ‘클래식 화이트’ 등과 함께 총 4개 색상으로 운영된다.

삼성 에어드레서 버건디 미러는 미러 소재에 신비감 있는 버건디 색상을 더해 독특한 분위기를 연출한다. 올해 비스포크(BESPOKE) 냉장고에 추가된 ‘글램 버건디’ 색상과도 잘 어울려 인테리어 효과도 높일 수 있다.

출고가는 3벌짜리 모델이 129만9000원~159만9000원이며, 5벌짜리 대용량 모델은 179만9000원~199만9000원이다.

한편 에어드레서는 최근 국내 소비자들의 의류관리에 대한 관심이 높아지면서 올해 5월까지 누적 판매가 지난해 같은 기간 대비 60%가량 증가했다.

에어드레서는 ▲진동·소음 걱정없이 미세먼지까지 제거해 주는 ‘제트에어’ ▲옷에서 털어낸 먼지를 말끔히 없애주는 ‘미세먼지 필터’ ▲스팀만으로 없애기 힘든 냄새까지 제거하는 ‘UV 냄새 분해 필터’ 등이 탑재됐다. 특히 살균코스를 통해 의류에 묻은 인플루엔자, 아데노바이러스, 헤르페스바이러스 등의 바이러스, 황색포도상구균, 대장균 등의 세균을 99.9% 제거해 준다.

이달래 삼성전자 생활가전사업부 상무는 “삼성 에어드레서는 차별화된 성능뿐만 아니라 최신 트렌드를 반영한 새로운 디자인을 지속적으로 도입해 왔다”며 “앞으로도 소비자들의 다양한 취향과 라이프스타일을 만족시키는 제품을 적극적으로 선보일 것”이라고 말했다.

