'1박2일' 김종민 스타일리스트, 가장 비싼 선물은 "쓰던 스팀 다리미" 폭소

[아시아경제 강혜수 기자] 14일 오후 방송된 KBS2 '1박 2일 시즌 4'에서는 멤버들의 매니저와 스타일리스트가 공개됐다.

이날 방송에서는 김종민, 딘딘, 문세윤의 스타일리스트와 라비, 김선호, 연정훈의 매니저가 출연했다. 김종민은 문세윤 스타일리스트 서유나에게 "극한직업"이라고 칭했고, 딘딘은 "사이즈를 어디서 구하냐"고 물었다. 이에 서유나는 "빅 사이즈 쇼핑몰을 주로 이용한다"고 답했다.

문세윤은 김세윤의 여자 매니저 최홍윤에게 "성별이 달라 어려운 점은 없냐"고 하자 아니라며 고개를 저었다. 이에 김종민이 "운전하다가 백미러를 보면서 (김선호가) 멋있어보인 적 없냐"고 하자 최홍윤은 "백미러를 맞춰 놓지 않는다"고 답했고, 김선호는 "날 안본다"고 말해 웃음을 자아냈다.

또한 라비 매니저 김대현은 "라비에게 가장 고마웠던 적은 언제냐"는 질문에 "고가의 생일선물로 버버리를 선물한 것"이라고 답해 부러움을 샀다.

그때 라비 매니저의 대답을 들은 김종민 스타일리스트 김다혜가 김종민을 보며 입을 벌리고 "허억" 놀라는 모습이 멤버들의 주목을 받았다. 이에 "김종민으로부터 받은 가장 비싼 선물"이란 질문을 받은 김다혜는 "얼마 전에 집에서 쓰던 스팀 다리미"라고 답해 멤버들을 폭소케했다.

하지만 김종민은 "몇 번 안썼다. 두 번 썼다. 두 번"이라고 강조해 더욱 시선을 모았다.

KBS2 예능프로그램 '1박 2일 시즌 4'는 매주 일요일 오후 6시 30분에 방송된다.

