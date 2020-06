'불후의 명곡' K타이거즈 제로, 알리·송소희 꺾고 연승 달성

[아시아경제 김정호 기자] K타이거즈 제로가 가수 알리와 송소희를 상대로 2승을 달성해 눈길을 끌고 있다.

13일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '불후의 명곡 - 전설을 노래하다'에서는 6·15 남북 공동선언 20주년 특집 '평화가 온다'가 진행됐다.

이날 두 번째 무대에 오른 K타이거즈 제로는 서태지와 아이들의 '발해를 꿈꾸며'를 선보였다.

K타이거즈 제로는 역대급 퍼포먼스를 선보이며 관객들의 엄청난 호응을 얻었다.

이를 본 포레스텔라 조민규는 "K타이거즈 제로 분들의 퍼포먼스를 몇 번 봐서 충격에 익숙해질 만도 한데 엄청나네요"라고 감탄했다.

옆에 있던 하동균은 "마블 영화를 보는 것 같았다"며 놀라움을 감추지 못했다.

이후 세 번째 무대를 장식한 송소희는 쟈니 리의 '사노라면'을 불렀다. 이를 본 하동균은 "이 무대 그대로 수많은 해외 페스티벌에서 보여줬으면 좋겠다"고 송소희의 무대를 칭찬했다.

더불어 알리는 "과거와 현재와 미래를 이을 수 있는 자질을 가진 것 같다"고 말했다.

이후 K타이거즈 제로가 알리와 송소희를 제치고 2승을 달성했다.

한편 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr