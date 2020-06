[아시아경제 김정호 기자] 배우 손호준이 모델 출신이자 배우 차승원에게 인정을 받았다.

손호준은 12일 방송된 tvN 예능프로그램 ‘삼시세끼 어촌편5’ 7회에서 차승원으로부터 칭찬을 들었다.

이날 손호준은 회덮밥에 쓰일 양념장 만들었다. 이후 회덮밥에 쓰일 양념장 만들기 테스트를 당당히 통과했다.

이에 차승원은 손호준의 실력에 놀라며 칭찬을 했으며, 이를 들은 손호준은 웃음을 감추지 못했다.

옆에 있던 게스트 이광수가 양념장 비결을 손호준에게 묻자 "그거 얘기해 줘도 넌 아직 몰라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편, 당시 방송에서는 삼시세끼 멤버들이 마지막 게스트로 밝혀진 이서진에게 식재료를 주문했다.

이에 이서진은 손호준에게 자연산 전복을 잡아 놓으라고 말해 주변을 폭소케했다.

'삼시세끼 어촌편5’는 매주 금요일 오후 9시 10분에 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr