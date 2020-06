경찰청, 모바일 '교통민원24' 시범운영…교통범칙금·과태료 납부 가능

[아시아경제 이관주 기자] 교통법규 위반 과태료·범칙금 납부 등 서비스를 제공하는 경찰청 '교통민원24' 서비스를 모바일에서도 이용할 수 있게 된다.

경찰청은 교통민원24 전용 앱 개발을 마치고 이달 15일부터 시범운영에 돌입한다고 14일 밝혔다.

2012년부터 경찰청이 운영 중인 교통민원24(www.efine.go.kr)는 운전면허정보(적성검사·정지·결격기간 등)·벌점 조회, 교통범칙금과 과태료 조회·납부, 착한운전마일리지 신청, 운전경력증명서 및 교통사고사실원 발급 등이 가능하다. 서비스 이용자만 연간 511만명, 하루 평균 1만4000여명에 달한다.

그간 교통민원24 서비스는 PC를 통해서만 이용할 수 있었으나, 경찰청의 전용 앱 개발에 따라 앞으로는 모바일에서도 사용할 수 있게 됐다. '모바일 교통민원24' 앱은 15일부터 구글 플레이스토어에서 내려받아 설치할 수 있다. 9월까지 4개월간 시범운영 및 안정화 작업을 거친 뒤 10월부터 서비스를 제공한다. 아이폰용 앱은 정식 시행 시 출시될 예정이다.

아울러 경찰청은 행정안전부가 추진 중인 '디지털 원패스 사업'과 연계해 공인인증서 외 지문·안면인식·패턴 등 다양한 방식으로 인증할 수 있도록 기능을 개선할 계획이다. 경찰청 관계자는 "프로그램을 지속해서 보완하고 서비스 콘텐츠를 추가하는 등 이용자 만족도를 높이기 위해 노력하겠다"고 말했다.

