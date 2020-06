전북 임실군 청소년문화의 집 온라인 마스크만들기 DIY 운영

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군 청소년문화의 집에서는 코로나 19로 인해 장기간 청소년들이 문화시설을 이용하지 못함에 따라 온라인 프로그램을 운영하기로 했다.

군은 문화적 소외 및 사회환경적 기능 축소를 우려 비대면프로그램으로 ‘코끼리-코로나 우리끼리 이기자’ 마스크만들기 DIY 온라인 프로그램을 15일부터 운영한다.

청소년들을 대상으로 실시하는 이번 프로그램은 유튜브 ‘달려라씽씽카TV’에서 마스크제작과정 영상을 시청하며 마스크를 만든다.

이번 프로그램 참여를 통해 자신의 재능을 함께 나누고, 제한적 일상생활에서 지친 청소년들을 위해 코로나 19를 슬기롭게 가정에서 극복할 계기로 보고 있다.

참가방법은 신청서를 작성 후 이메일, 전화로 접수 가능하며 자세한 내용은 임실군 홈페이지로 확인하면 된다.

홍성만 여성청소년과장은 “특성화된 청소년문화 사업을 지속적으로 개발 운영해 지역의 청소년들의 성장에 도움이 되는 기관으로 거듭나도록 하겠다”고 전했다.

호남취재본부 박노식 기자sd2481 @asiae.co.kr