[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북 김제시의회 소속 시의원이 동료 여자의원과의 불륜을 인정하고 사퇴 의사를 밝혔다.

더불어민주당 소속인 A 시의원은 12일 김제시청에서 기자들과 만나 “동료 여성의원과의 불륜을 인정한다며 모든 책임을 지고 더불어민주당 탈당과 함께 의원직을 사퇴하겠다.”고 말했다.

또한 “공인으로서, 시의원 자격이 없다고 판단해 사퇴를 결정했다”고 덧붙였다.

앞서 A의원은 지난해 말부터 동료 의원과의 염문설이 불거지며 물의를 빚어왔다

