뉴욕증시, 폭락 하루만에 상승 반전(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 하루전 폭락을 뒤로한 채 강한 상승세로 출발했다.

12일(현지시간) 오전 9시 40분 현재 다우존스30산업평균지수는 2.42%, S&P500 지수는 2.77%, 나스닥지수는 2.69% 각각 상승중이다.

하루전 다우지수가 6.9%나 급락하는 등 뉴욕증시 주요 지수가 모두 폭락했지만 이날은 추가 하락 대신 반전을 시도하며 추가 하락의 우려는 덜 수 있게 됐다.

공포지수라 불리는 VIX도 12% 하락하며 시장을 압박했던 공포심리도 완화되고 있음을 보여주고 있다.

전날 추락은 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 유행과 이로인한 경제회복 지연에 대한 우려가 이유로 꼽히지만 단기 급등에 따른 조정이라는 의견도 있었다.

이날 반등으로 S&P500 지수는 200일 이동평균선 위로 다시 올라섰다. 이에 대해 미셸 골드버그 클라이언트퍼스트 스트래터지 최고경영자는 "S&P500이 200일 이평선 위에 있다는 것은 긍정적"이라고 전했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr