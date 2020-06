‘양성’·‘음성’ 오가던 광주 중·고교생 3차 검사 결과는 ‘음성’

질병관리본부의 종합적 판단 거쳐 13일 발표 예정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 코로나19 검사에서 ‘일부 양성’과 ‘음성’ 판정을 오가던 광주지역 중·고등학생 두 명이 3차 검사 끝에 ‘음성’ 반응을 보였다.

12일 광주광역시에 따르면 코로나19 의심환자로 분류된 중·고등학생 두 명이 광주시보건환경연구원이 진행한 3차 검사 결과 9시 30분께 ‘음성’ 판정을 받았다.

다만 최종 결과는 질병관리본부가 종합적으로 판단해 13일 발표할 예정이다.

두 학생은 우연히 같은 민간검사업체에서 진행한 코로나19 검사에서 ‘일부 양성’ 판정을 받았다.

상기도에서는 음성, 하기도에서는 양성 반응이 나와 광주시와 보건당국은 정확한 진단을 위해 광주시보건환경연구원에서 재검사를 진행했다.

2차 검사는 두 명 모두 ‘음성’ 반응을 보였다. 1·2차 결과가 다르게 나오자 3차 검사를 진행했으며 결과는 ‘음성’ 반응이 나왔다.

두 학생이 재학 중인 학교는 학생, 교사, 직원 등 전체 검사가 진행 중이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr