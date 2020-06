우크라이나 영부인 코로나19 확진 판정 받아

[아시아경제 권재희 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 부인인 옐레나 젤렌스카야(42)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 타스통신이 12일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 옐레나는 이날 자신의 페이스북에 "오늘 코로나19 양성판정을 받았다"며 "나와 우리 가족 모두 마스크와 장갑을 착용하고 외부 접촉을 최소화 했음에도 이같은 일이 벌어진건 의외"라고 밝혔다.

이어 "현재 몸 상태는 괜찮고 통원치료를 받고 있다"며 "가족들을 위험에 처하기 하지 않기 위해 가족들과 격리돼 있다"고 덧붙였다.

옐레나는 무증상 감염자로 분류된 것으로 알려졌다.

현지언론에 따르면 젤렌스키 대통령과 자녀들은 검사결과 음성 판정을 받은 것으로 알려졌다.

한편 우크라이나 보건부에 따르면 이날 하루동안 683명의 코로나19 신규 확진자가 발생했다. 이로써 누적 확진자는 총 2만9753명으로 늘었다. 이 중 1만3567명이 완치됐고, 870명이 사망했다.

