경북 청도군에서 노인보호센터 승합차-트럭 충돌 … 11명 부상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 12일 오후 5시19분께 경상북도 청도군 매전면 금곡리 앞 도로에서 15톤 트럭과 노인들을 태운 주간보호센터 승합차가 충돌했다.

이 사고로 승합차에 타고 있던 11명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌다. 이들 가운데 2명은 중상인 것으로 알려졌다.

경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr