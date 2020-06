[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 12일 인사위원회를 열어 오는 7월1일자로 발령 받을 승진자를 확정, 발표했다.

이날 최종하 기획예산과장(54)와 김오현 문화과장(57), 김천호 복지지원과장, 김순의 교통행정과장(58), 최인대 청운효자동장(58) 등 5명이 4급 승진 예정자로 확정됐다.

최종하 4급 승진 예정자는 기획팀장과 예산팀장 등 주요 보직을 맡은 김영종 구청장의 측근으로 알려졌다.

또 최정아 기획팀장이 5급 승진 예정자로 결정됐다.

◇행정4급 승진 예정자▲기획예산과장 최종하 ▲문화과장 김오현 ▲복지지원과장 김천호 ▲교통행정과장 김순의 ▲청운효자동장 최인태

◇행정5급 ▲기획팀장 최정아

박종일 기자 dream@asiae.co.kr