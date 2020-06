[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거창경찰서는 한밤중 여성을 이유 없이 폭행한 혐의(상해)로 A(31) 씨를 조사하고 있다고 12일 밝혔다.

A 씨는 지난달 30일 오전 1시께 거창읍 거창우체국 인근 인도를 걸어가던 20대 여성을 무차별 폭행한 혐의를 받고 있다.

이 여성은 일면식도 없는 A 씨에게 맞아 망막이 손상되고 얼굴 뼈가 부러져 수술을 앞두고 있다.

경찰은 A 씨를 조사해 구속영장을 신청했으나 법원에서 '도주 우려가 없다'며 기각된 것으로 나타났다.

경찰은 보강 수사한 뒤 다시 구속영장을 신청할 방침이다.

A 씨는 경찰에서 "술에 취해 기억이 나지 않는다"고 진술한 것으로 알려졌다.

