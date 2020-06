[아시아경제 송승윤 기자] 패션산업의 어려움이 계속되면서 삼성물산이 '빈폴스포츠'를 정리하기로 했다.

12일 업계에 따르면 삼성물산 패션부문은 '빈폴스포츠' 매장 100여개와 빈폴액세서리 매장 50여곳을 내년 2월까지만 운영하기로 했다. 삼성물산 패션부문 관계자는 "지난 1분기 영업 손실이 큰 상황에서 올 한해 경영 변화를 위해 결단하고 전날 임직원 대상으로 공표했다"고 설명했다.

빈폴액세서리는 삼성물산 패션 부문 통합 온라인몰 SSF샵과 11번가 등 제휴 온라인몰에서 판매되며 둥지를 오프라인에서 온라인으로 바꾼다. 20~30대에게 주목을 많이 받는 브랜드여서 온라인사업을 강화하기로 한 것이라고 회사측은 전했다.

한편, 삼성물산 패션부문 임원들은 내달부터 임금의 10~15%를 자발적으로 반납하기로 했으며 회사측은 7월부터 전 직원의 근무체계를 주5일제에서 주4일제로 바꾸기로 했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr