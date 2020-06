제31회 경북무용제, 포항시청서 무관객 공연 … 유튜브 방송

13일 저녁 6시 포항시청 대잠홀에서 개최

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 사단법인 한국무용협회 경상북도지회(회장 손현)는 13일 저녁 6시 포항시청 대잠홀에서 제31회 경북무용제 겸 제29회 전국무용제지역예선대회를 개최한다.

이번 행사에는 경북지역의 프로·아마추어 무용인 공모전에서 1차 선발된 4개팀이 실력을 겨루게 된다. 최종 우승 팀은 한국무용협회가 주관하는 '제29회 전국무용제'에 경북대표로 참가하게 된다.

대회는 ▲축하공연(1개팀) ▲경연공연(4개팀) ▲특별공연(2개팀)으로 구성된다. 축하공연에서 2019년 전국무용제에서 은상을 수상한 쇼타임 프로젝트(대표 권승원)는 멈추어진 상태에서의 무기력함과 무기력함을 벗어나려는 일반인들의 모습을 표현한 'Zone out'를 선보인다.

경연공연에서는 이화예술무용단(대표 최아리다), 임혜자현대무용단(대표 임혜자), 정병수무용단(대표 정병수), 정진우무용단(대표 정진우)이 전국무용제 출전권을 두고 실력을 겨룬다. 폐막식 특별공연은 김홍주의 '부채춤'과 양승미의 '양승미류 진쇠춤'으로 채워진다.

이번 경북무용제는 코르나19 예방과 생활 속 거리두기 실천을 위해 무관객 공연으로 진행하게 된다. 공연 영상은 유튜브에 소개된다.

한재성 경북도 문화예술과장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지역의 많은 문화예술인들이 어려움을 겪고 있다는 가운데 경북무용제가 SNS를 통해서라도 도민과 예술인이 함께 보고 소통하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr