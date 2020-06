[신간안내]'남해, 바다를 걷다'·'은희' 外

◆남해, 바다를 걷다= 남해가 쓰고 시인이 받아 적은 아름다운 시편. 사계절을 조망한 풍경 사진과 생동감 넘치는 시어로 남해 여행에 나선 듯한 착각을 안긴다. 저자가 경험한 시간과 공간에 사색의 리듬이 더해진 삶의 쉼표다. 남해를 한 번도 떠난 적 없는 시인이 길을 그리워하는 마음에 보내는 안부의 편지이기도 하다.(고두현 지음/민음사)

◆무인도에 살 수도 없고= 인간관계에서 존재하는 불합리와 본질을 예리하게 꼬집으며 타인에 대한 성숙한 안목이 무엇인지 고찰한다. 저자가 말하는 성숙은 타인의 존재에 대한 인식에서 비롯한다. 그 기반은 서로에 대한 존중과 균형. 숙명적으로 불순하고 불안정한 인간성의 본질을 알려고 하지 않으면 어른이 될 수 없다고 한다.(소노 아야코 지음/김욱 옮김/책읽는고양이)

◆은희= 최악의 인권유린 사건으로 꼽히는 형제복지원 사건을 파헤친 소설. 직접 취재하고 조사한 기록 위에 다양한 인물의 사실과 허구를 뒤섞어 참혹했던 그 날에 다가간다. 단단한 문장과 담담한 서술, 깊이 있는 묘사로 정직과 책임을 밀어 올리며 문학적 울림을 전한다. 시대의 아우성을 외면하지 않는 용기로 빚어낸 값진 소설적 진실이다.(박유리 지음/한겨레출판사)

