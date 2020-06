[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)는 12일 인사위원회를 열어 2020년 하반기 승진심사 결과를 공개했다.

이날 정향수 공릉2동장이 4급 승진 예정자로 확정됐다. 정 승진 예정자는 9급 전산직으로 출발, 김성환 전 노원구청장(현 국회의원) 시절 전산운영팀장으로서 논술시험 1위를 해 5급(사무관)에 승진한 입지전적인 간부다.

이어 노원구 미디어홍보과장을 역임한 후 공릉2동장을 맡아 이번 승진 영광을 안았다.

또 행정지원과 윤춘병 팀장, 문화체육과 양달승 팀장, 재무과 고정신 팀장, 도시경관과 윤상렬 팀장이 5급 승진 내정자로 결정됐다.

이들은 오는 7월1일 보직을 받는다.

◇ 행정4급 승진 예정자 ▲공릉2동장 정향수

◇행정5급 승진 예정자 ▲행정지원과 윤춘병 ▲문화체육과 양달승 ▲재무과 고정신 ▲도시경관과 윤상렬

