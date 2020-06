한국토지신탁, 극동건설 컨소시엄 ‘아산배방 공공지원 민간임대주택’ 우선협상대상자 선정

- LH, 올해 1차 공공지원 민간임대 아산배방지구의 우선협상대상자 선정

- 한국토지신탁, 시장 변화 및 정부정책에 부응한 전략적 사업 확장 지속



한국토지신탁과 극동건설 컨소시엄은 ‘아산배방 공공지원 민간임대주택’우선협상대상자로 선정됐다. 우선협상대상자로 선정된 동 컨소시엄은 향후 주택도시보증공사(HUG)와 사업계획 협의를 거쳐 임대리츠를 설립하고 기금출자심의 후 주택건설 착공, 입주자 모집 등의 절차를 통해사업을 진행하게 된다.

한국토지신탁은 주택시장의 변화와 정부정책에 부응하여 공공지원 민간임대주택사업에 적극적으로 참여하고 있다. LH에서 공모하는 민간임대주택 사업에 꾸준히 참여하여 시장점유율을 확대하고 있으며 최근 우량건설사와 전략적 컨소시엄 구성을 통해 파주 운정, 수원고등, 인천 검단 등 수도권 우량지역을 중심으로 사업을 확대해 나가고 있다. 한국토지신탁은 “리츠시장의 성장세와 정부의 임대주택 장려에 부응하여 회사 성장 동력의 한 축으로 적극적인 사업 확장을 해나갈 것”이라고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr