한국도로공사 서해안고속도로 화성(목포)휴게소는 최근 ‘코로나-19’사태가 장기화 국면에 진입함에 따라, 감염 확산을 차단하기 위한 추가 예방조치에 총력을 기울이고 있다.

15일 화성(목포)휴게소에 따르면 ‘코로나 -19’ 확산 방지를 위한 생활 속 거리 두기 캠페인을 실시하기 위해 식당가 테이블 좌석에 투명 가림막을 설치해 개인과 개인의 접촉을 최소화하여 고객 안전에 총력을 기울이고 있다.

화성(목포방향) 휴게소 김갑록 소장은 “휴게소를 방문한 고객이 안전하게 휴게 시설을 이용할 수 있도록 생활 속 거리두기에 적극 동참하고 있다”라며 “정기적인 방역 및 손 소독제 비치, 캠페인 홍보영상 표출 등 예방대책에 전력을 다하고 있다”라고 밝혔다.

