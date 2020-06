대구시, 긴급생계자금 부정수급 논란에 "사실은 이렇습니다"

"공무원 등 지급제외는 공공부문의 고통분담 차원"

"대부분 지자체는 공무원들 지급대상에 포함했다"

"지급대상 제외자 사후검증·환수는 당초 계획했다"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] "대부분의 지자체가 (긴급생계자금) 지급대상에 포함한 공무원과 공공기관 직원 등을 (대구시가) 제외한 것은 고통분담 차원의 선의에서 비롯됐다" "사전에 공무원 등의 수령 검증 시스템을 구축하려 했으나, 2~3주 기간 소요 탓에 '선지급 후 사후 검증'을 통해 부당수령자 환수조치로 방침을 정한 것이다"

정세균 국무총리까지 문책을 지시한 공무원·교직원의 부정수급 문제와 관련, 12일 대구시가 '사실은 이렇습니다'란 제목을 단 장문의 해명 보도자료를 내놨다.

대구시는 다른 시·도와 달리 공무원·교직원·공공기관 직원들을 지급 대상에서 제외한 이유와 지급 대상 판정 방법, 환수 절차 등으로 논점을 나눠 비난 여론에 대해 조목조목 해명하려 애썼다.

긴급생계자금 지급 방법과 관련, "경기도는 1인당 10만원씩 전체 도민에게, 서울이나 대구는 중위소득 100%이하 세대에, 경북이나 전주는 중위소득 85%이하 세대에 지급했다"면서 "대구·경북은 공무원과 공공기관 직원 등을 지급 대상에서 제외했으나 서울·대전·광주·전남·경남 등 대부분은 지급대상에 포함했다"고 운을 뗐다.

공무원 등을 지급대상에서 제외한 이유에 대해 "다른 도시와 달리 코로나19 대유행으로 인해 전 시민들이 고통을 받고 있는 상황에서 월급이라도 제대로 받고 있는 공무원·교직원과 공공기관 직원들은 고통분담 차원에서 받지 않도록 하는 것이 옳다는 선의에서 비롯됐다"고 했다.

그러면서 "사전에 지급 대상 제외 직원들의 수령을 검증할 수 있는 시스템을 구축하려 했으나, 관련기관 협의 등에 많은 시간이 소요되고 개인정보보호법의 제약으로 해당기관들로부터 데이터를 확보하기도 어려웠다"고 해명했다.

'일부 지자체가 선택한 소득·재산조회를 통한 사전 검증 방안을 왜 채택하지 않았나' 하는 지적과 관련, "이 방법의 경우 시스템 사용 사전협의에 10일 이상, 소득조회 회시기간도 2~3주정도 소요되고, 복잡한 서류 첨부로 사실상 온라인 신청도 어려워 신속한 생계자금 지급에는 맞지 않는 검증방법이라고 판단했다"고 설명했다.

이어 "선지급 후 사후 검증을 통해 부당수령자를 찾아서 환수조치하기로 방침을 정하고, 5월 중순 전국에서 가장 빨리 모든 지급을 완료하고, 각 기관의 데이타 정보와 대조해서 환수대상자를 파악했다"며 부정수급자에 대한 환수 절차는 당초부터 설정돼 있었다고 역설했다.

이같은 검수 결과, 74명의 대구시 공무원을 포함해 교육공무원, 군인, 공공기관 직원 등 3928명의 환수대상자가 확인됐다.

대구시는 "사전에 예고한 대로 환수대상자를 대상으로 의견제출, 반납 등 환수절차를 진행 중에 있다"며 "만약 불응할 경우 해당 기관에 통보하고 협조를 구하는 등 반드시 부당 수령금에 대해서는 반드시 환수하겠다"고 덧붙였다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr