진화하고 있는 소형 오피스텔 관심 집중! ‘더 메종 건대’ 인기

1~2인 가구 맞춤형 소형 오피스텔 인기…‘더 메종 건대’ 관심 높아

건대, 세종대 배후수요, 삼성동 GBC 접근성 갖춘 ‘더 메종 건대’ 인기



정부의 부동산 정책 및 코로나19 등으로 시장의 불확실성이 커지면서 안정적으로 임대 수익을 올리는 1~2인 가구 맞춤형 수익형 부동산 상품에 대한 관심이 커지고 있다.

가장 높은 관심을 보이는 상품은 1~2인 가구를 위한 소형 오피스텔 상품이다. 최근 들어 혼자 사는 1인가구가 증가함에 따라 맞춤형 오피스텔 상품이 높은 인기를 끄는 탓이다.

통계청에 따르면 2018년 기준 1인 가구 비중은 29.3%(584만 8594가구)로 나타나면서 건설 업계에서는 1~2인 가구를 대상으로 한 오피스텔을 공급하는 추세다.

부동산 전문가는 “최근 1~2인 가구가 급격하게 증가하면서 건설업계도 이러한 추세에 맞게 새로운 설계를 선보이고 있다”고 말했다.

실제로 1~2인 소형가구 특성을 고려하여 내부 공간 활용을 높이는 복층형 설계를 비롯해 인공지능(AI)를 이용한 IoT(사물인터넷) 등의 최첨단 설계가 적용되고 있다.

이렇듯 진화하고 있는 소형 오피스텔로 관심이 몰리면서 서울 광진구 화양동 일대에 들어서는 ‘더 메종 건대’가 눈길을 끈다.

‘더 메종 건대’는 1~2인 가구의 생활 패턴을 고려한 다양한 설계를 선보인다. 일부 세대에 거실과 침실이 분리되는 슬라이딩 도어를 비롯해 넉넉한 공간 활용을 위한 복층형 설계가 도입되며, 옥상 태양광 설비 및 기계 주차 설비, 자전거 보관소 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 시설도 주목을 끈다.

실용적인 공간 활용을 위한 설계도 돋보인다. 세대 내 천장형 시스템에어컨과 빌트인 가전, 가구를 도입하였으며, 친환경 마감재를 사용하여 쾌적함을 높였다. 에너지 절감을 위한 전 세대 LED 조명도 눈에 띈다.

최첨단 주거 기술을 갖춘 것도 특징이다. 최첨단 주거 기술을 적용해 입주민의 안전하고 편리한 일상을 위해 홈오토시스템, CCTV, 원격검침 시스템, 전열교환기, 대기 전력 차단 시스템 등이 갖춰진다.

탄탄한 배후수요도 ‘더 메종 건대’의 장점이다. 성수동 IT밸리를 비롯해 강남 삼성동 코엑스, 삼성동 현대차GBC, 잠실 업무지구 등 탄탄한 배후 수요를 갖춘 주택으로 평가된다.

인근에 위치한 건국대학교 및 세종대, 한양대 등 대규모 대학가로 예상 배후 수요만 약 32만명에 달하기 때문에 안정적인 임대 수익을 기대해볼 수 있다.

삼성동과 성수동 IT산업지구의 중간 입지로 출퇴근이 편리한 위치에 자리잡고 있으며, 지하철 2ㆍ7호선 건대입구역, 7호선 어린이대공원역이 가까워 더블 역세권 입지이다. 영동대교를 건너면 삼성동 업무지구까지 5~10분 내로 연결돼 편리하다.

‘더 메종 건대’의 견본주택은 서울 광진구 동일로 158번지에 위치한다. 유니트에 대한 자세한 정보는 사이버홍보관을 통해서도 확인할 수 있다.

서울특별시 광진구 화양동 23-5 외 4필지에 들어서는 ‘더 메종 건대’는 지하 2층~지상 18층 규모이며, 수요자들이 선호하는 소형 오피스텔 및 아파트(원룸형)으로 구성된다.

