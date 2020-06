부동산학을 만들고 교육해온 경록이 공인중개사 3개월 초단기합격자를 배출했다고 밝혔다.

그는 3개월 동안 하루도 쉬지 않고 경록 인강, 교재를 반복학습했으며, 시험 열흘 전부터 경록 모의고사 문제집을 풀며 시간 분배 연습을 하고 실전 감각을 익혔다. 또한 자신 없었던 민법 과목은 막바지에 모의고사에 첨부된 판례들의 조문을 찾아 공부하는 방식으로 최종 대비를 해 고득점을 받았다.

위 합격자의 단기합격에 기여한 경록 공인중개사 인강, 교재는 역대 최대 공인중개사 출제위원 출신 교수진이 제작해 정답률이 높고, 누구나 반복적으로 따라 보기만 하면 벼락치기로도 단기에 합격할 수 있도록 개발됐다.

한편 경록은 공인중개사 초단기합격 기록을 4년 연속 갱신하는 쾌거를 이뤘다.

