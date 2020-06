강남 SAT 해커스어학원, ‘SAT 시험ㆍ미국 대입 설명회’ 개최…미국 유학 도와

코로나19 확진자가 전 세계적으로 발생하면서, SAT를 준비하며 미국 대학교 입시, 미국 유학 등을 준비하는 유학생들은 성공적인 유학을 위해 어떻게 대비해야 할지 고민하고 있다.

이에 강남 SAT 학원으로 많은 추천을 받는 해커스어학원이 미국 대학 입시 전문가의 합격 전략과 함께 ‘SATㆍ미국 대학 합격 설명회’를 개최한다고 밝혔다.

먼저 해커스 Consulting Director Benjamin Yoo 강사가 미국 명문대학교 합격을 위한 Early Decision과 Early Action 입시전략을 밝혔다. 해커스 Benjamin Yoo 강사는 일반적인 미국 대입 입시 스케줄은 3월~6월 관심 있는 분야의 학교 리서치 및 활동, 6월 Common App 준비와 추천서, CV 서류 준비, 10월부터는 작성된 원서를 가지고 지원을 하는 방식으로 진행된다고 전했다.

해커스 Benjamin Yoo 강사는 이러한 일반 정시 지원보다 합격률이 높은 Early Decision과 Early Action도 준비하는 것이 좋다고 전했다. Early Decision이란 정시 지원보다 빠른 10월 또는 11월에 미리 지원해 12월에 결과를 받아볼 수 있는 제도이다. 이 제도는 본인이 원하는 학교 한 곳에 지원해 합격하게 되면, 구속력이 있어 반드시 입학해야 한다.

반면, Early Action은 Early Decision과 마찬가지로 미리 지원하지만 1월~2월쯤 결과가 나오는 제도이다. Early Decision과 달리 반드시 입학할 필요는 없고, 최상위권 학교의 경우 Early Action의 입학률이 높은 편이므로 자격을 갖춰 지원하는 것을 추천한다고 전했다.

해커스어학원은 Benjamin Yoo 강사와 같은 SAT 및 유학 전문가가 연사로 나서는 ‘SATㆍ미국 대학 합격 설명회’를 6월 20일(토) 12시에 해커스어학원 강남역캠퍼스 본관에서 진행한다. 해당 설명회는 ‘달라진 美 대학 입시전략, 기회를 잡아라!’라는 주제로 진행될 예정이며, 1부 첫 문장에 입학사정관을 사로잡는 에세이 작성법, 2부 US Top 30 최신 입시 추세 및 SAT 학습법을 밝힐 예정이다.

1부에서는 코로나19 사태 이후, 에세이와 추천서의 입시 비중에 대해서 논하고, 설득력 있는 나만의 에세이 작성법을 전수할 예정이다. 이어지는 2부에서는 코로나19 상황에서 계속 달라지고 있는 美 대입 전략 가이드를 밝힌다. Top 15와 Top 30위권 입시 플랜으로 현 상황에 맞는 나만의 입시 체크 리스트를 만들고, 최신 경향을 반영한 SAT 전 영역 학습법도 전할 예정이다.

해커스어학원 ‘SATㆍ미국 대학 합격 설명회’ 당일 참석자에게는 다양한 혜택도 제공할 예정이다. 먼저 SAT 단기고득점 가이드북(*비매품), 2020 SAT 학부유학 어드미션 필독서(*비매품), US College Essay 샘플 자료집(*비매품)+특강 풀영상, SAT실전모의고사 1회분(*비매품/설문지 제출 시 제공)으로 구성된 명문대 합격 응원 고득점 패키지를 제공한다. 이와 함께 설명회 당일 오전 종합반 등록한 수강생에게는 SAT 여름특강 수강료 최대 15% 지원권도 제공한다.

해커스어학원은 여름방학에 SAT 점수를 올리고자 하는 수험생들을 위한 SAT 여름특강을 개강한다고 밝혔다. 현재 얼리버드 이벤트를 진행해 5% 수강료를 지원하고 있으며, 중복 혜택으로는 최대 10% 수강료 지원을 제공하나 설명회 참석 시에는 15%까지 제공한다.

해커스어학원 SAT 여름특강은 매일 이뤄지는 보카 테스트로 월 1,000개 이상의 SAT 단어 학습을 하고, 방과 후 테스트로 확실하게 암기할 수 있도록 지원한다. 매시간 출결관리를 통해 Day-Care 시스템도 제공하고, 매주 SAT 동형 모의고사를 응시해 영역별 유형 분석, 개인별 코멘트, 지원 가능한 대학 리스트도 확인할 수 있다.

SAT 여름특강은 ‘SAT Premium 종합반’과 ‘SAT All-Care 종합반’으로 구성되었으며 특히, ‘SAT Premium 종합반’은 아이비리그 대학과 같은 미국 명문대 진학을 희망하는 상위권 레벨의 수강생을 위한 소수정예반이다. SAT 점수 1,350점 이상/PSAT 1,500점 이상/GPA 3.5/4.0 이상이며 미니테스트를 통과해야만 해당 수업을 수강할 수 있다.

참고로 2020년 미국 SAT 시험일정은 코로나19로 인해 연달아 취소되었으며, 8월부터 재개되고 9월 추가 시험이 있을 예정이다.

