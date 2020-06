예술인마을에 고급주택 ‘빌라드그리움W’ 분양

명품주택은 단순히 비싼 주택이 아니다. 명품주택은 외부환경적 요인, 내재적 요인, 인적 요인이 있다. 외부환경적 요인으로는 교통, 교육, 생활편리성, 자연환경이 있다. 내재적 요인에는 주택의 가격, 안전성, 조망권, 인테리어, 일조건 등이 있으며 인적요인에는 그 지역의 수준 예컨대 그 지역에 거주하는 주민의 구성이다. 부촌에 거주하는 주민 대부분은 경제인 또는 정치인, 유명인사 등으로 구성돼 있는데 비슷한 생각을 지닌 사람들이 모여 교류하는 것을 선호한다. 서로의 공감대가 형성되기 쉬운데다 안정감과 동질감을 느낄 수 있기 때문이다.

잘 알려진 서울 한남동, 평창동 외에도 실제 워커힐호텔 인근 예술인마을이라 불려지는 아치울마을에는 많은 문학인 및 경제인, 연예인들이 거주하고 있는 지역으로 사학자 이이화씨. 소설가 박완서, 조각가 김미경, 신영식, 서양화가 이성자, 판화가 최지숙, 한복디자이너 허영, 전 미술협회장 이두식씨 외에 법의학자 황적준 박사, 과학자인 조장희 박사 등 저명한 학자들과 연예인 jyp박진영, 박혜미씨, 조성모씨 등이 살았거나 현재도 거주하고 있는 마을이다.

업계 관계자는 “명품마을이라 불리는 지역은 주택의 가격을 떠나서 주민 구성을 바탕으로 부자들 사이에서는 꾸준히 선호하는 지역”이라며 “여기에 지금의 트렌드는 자연환경을 점점 더 중요시 하고 있다”고 말했다.

이러한 가운데 아치울 예술인마을에 서울 한남동 유엔빌리지 빌라드그리움을 비롯하여 다수의 고급주택을 건설한 더프레임 종합건설의 고급주택인 ‘빌라드그리움W’가 대지면적 1,461㎡, 건축면적 744㎡, 연면적 3,590㎡, 조경면적 439㎡, 지하1층~지상4층 규모로 고급주택 187㎡~281㎡(계약면적 기준) 16세대가 분양을 한다.

고급주택답게 최상위 고객의 취향 및 생활패턴에 맞는 우수한 주택을 건설하는데 중점을 두었으며 미적인 외관과 높은 품질 및 주거공간이 주는 최적화된 주거 라이프스타일을 제공한고 있다.

밝은 채광과 자연통풍에 유리하게 전 세대가 테라스를 갖추고 남향 배치했으며, 모든 세대가 주방의 고려하여 수납공간을 대폭 확충함은 물론 서브키친을 마련해 입주민의 편리함을 더했고, 1층의 모든 세대는 50㎡~84㎡ 정도의 넓은 개별정원이 꾸며지며, 4층 주택은 높은 거실 천정을 확보해 펜트하우스 개념의 주거 환경을 제공한다.

인테리어도 최고를 지향했다. 독일 주방가구 포겐폴, 수입가전인 밀레사 제품으로 빌트인된 꿈의 주방을 완성하였으며, 최첨단 욕실과 이탈리아에서 제작된 드레스룸 등 최고의 품질과 인테리어를 보장하는 제품으로 설치 및 시공된다.

또한 고품질 대리석 마감재와 높은 벽을 설치하여 주거공간의 웅장함과 입주민의 프라이빗을 철저히 보호하고 있으며 전 구간 최첨단 CCTV 설치와 특화된 영상보안 기술 및 감지기 설치, 24시간 경비인력 운영으로 인한 철저한 보안을 자랑하며 스마트폰으로 모든 시설을 제어함은 물론 완벽한 홈네트워크 시스템이 구축해 입주민의 사생활을 보호한다.

빌라드그리움W는 강변북로, 암사대교 등 편리한 쾌속교통망을 이용할 수 있는 교통요충지에 자리잡아 다양한 지역으로의 이동이 편리할 뿐 아니라 강남지역까지 20분 이내에 진입할 수 있는 사통팔달의 입지를 자랑하고 있다. 또한 광남 초/중/고교, 대원외고, 선화예중고 등의 명문학군이 인접해 있다.

코로나19를 예방하기 위하여 샘플하우스에 주 1회 전문 업체 방역 및 자체 방역을 매일 실시하고 있으며, 방문자들 간의 접촉을 최소화하기 위해 사전 방문 예약제를 실시한다.

자세한 사항은 빌라드그리움W 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 입주는 7월말 예정이다.

