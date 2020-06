가점 낮은 3040 내 집 마련하려면… 규제 없는 곳 찾아야

- 서울에서는 최소 60점은 넘어야 청약 가능 할 정도로 과열.. 가점 낮은 3040 청포자로 전락

- 청약통장 필요 없는 오피스텔, 도시형생활주택 등 도심 역세권 주거상품 반사이익



서울에 청약으로 내 집 마련하는 것이 하늘의 별따기가 되면서 청약통장이 필요 없는 오피스텔이나 도시형생활주택으로 눈을 돌리는 수요가 늘어날 전망이다. 서울 청약시장은 강남권이 아니더라도 가점이 최소 60점대는 돼야 명함을 내밀 수 있을 정도로 경쟁이 치열하기 때문이다.

지난달 강남권에 분양한 '흑석리버파크자이‘ 전용 59.98㎡에서는 당첨 최고 가점으로 84점 만점이 나왔다. 이 단지는 평균 청약가점도 전 타입이 60점대를 보일 정도다. 이 현상은 비단 강남권만의 얘기가 아니다. 같은 달 청약을 받은 강서구 화곡동의 ‘우장산숲아이파크’ 역시 당첨 최고 가점은 전용 84.98㎡타입의 72점이었으며 평균가점도 대부분 60점대를 보였다.

반면 최근 부동산 시장의 주역으로 꼽히는 3~40대는 아이러니하게도 청약 가점이 낮아 강남은 커녕 강북권 분양 문턱도 넘기 어려운 상황이다. 청약가점에 들어가는 무주택기간이 상대적으로 짧고 출산율도 낮아지는 추세기 때문이다.

이 수요들은 결국 기존 주택이나 청약통장이 필요 없는 상품으로 눈을 돌리고 있다. 실제로 강북 주요 도심인 청량리에서 지난달 말 청약을 받은 오피스텔 ‘힐스테이트 청량리 더퍼스트’는 청약 접수 결과 총 486실 모집에 6,874건이 접수돼 평균 경쟁률 14.14대 1로 전 타입 모두 청약을 마감했다. 최고 경쟁률은 213대 1로 B블록 84㎡OF 기타모집에서 나왔다.

지난 2월 서울 중구 중림동에 선보인 '쌍용 더플래티넘 서울역' 오피스텔도 전용 17~32.74㎡ 총 576실을 분양해 평균 4.2대 1, 최고 91대 1의 청약성적을 보이며 단기간에 100% 완판되는 기록도 세웠다.

이에 6월 분양시장에서는 서울 도심권의 오피스텔과 도시형생활주택 등에 청약가점이 낮은 수요자들의 관심이 쏠릴 전망이다.

가장 주목할 사업지는 14년 만에 분양에 나서는 서울 중구의 세운지구 사업이다. 서울 사대문 안 마지막 대규모 재개발 사업지인 세운지구에서는 첫 분양으로 대우건설의 ‘세운 푸르지오 헤리시티’가 분양에 나섰다.

‘세운 푸르지오 헤리시티’는 세운6-3구역인 서울 중구 인현동2가 151-1번지 일원에 들어선다. 이 단지는 지하 9층~지상 26층, 전용면적 24~42㎡, 총 614세대 규모의 주상복합으로 조성된다. 세부 구성은 아파트 281가구와 도시형생활주택 293가구로 공급되며 이번엔 16층 이상에 위치한 도시형생활주택 293가구를 먼저 분양한다.

이 단지는 주택공급이 드문 시청ㆍ광화문ㆍ을지로CBD(중심업무지구)를 배후에 두었다. 가까이에는 을지트윈타워의 대우건설, BC카드, KT계열사 외에도 SK그룹과 한화그룹, 현대그룹, KEB하나은행 등 대기업과 금융사의 본사들이 모여 있어 배후수요가 풍부하다.

또 도심형 소형 공동주택이지만 최상층에 위치하여 탁월한 남산 조망권과 명동 등 도심 조망권을 누릴 수 있다. 발코니확장도 기본으로 제공해 실사용면적이 깉은 전용면적의 오피스텔보다 무려30~40%까지 넓어졌다. 실제 타입별로 최소 1.7평에서 최대 6.3평까지 발코니 서비스면적을 활용할 수 있다.

세대 내에는 최고급 원목마루와 마감재, 빌트인가구, 시스템에어컨, 스타일러, 세탁기, 건조기, 냉장고 등을 모두 무상옵션으로 제공하면서도 주력 평형대의 분양가는 4억~5억 초ㆍ중반대 가격이어서 인근 랜드마크 단지의 초소형 시세와 비교해 볼만하다.

동대문구에서는 현대건설이 청량리 미주상가 B동 개발사업인 ‘힐스테이트 청량리역’ 오피스텔을 분양한다. 공급규모는 지하 7층~지상 20층 규모로 전용면적 20~44㎡ 규모의 주거형 오피스텔 총 954실이며 상업시설 및 공공업무시설(동주민센터)로 구성된다.

대우건설은 서울 마포구 아현동 일대에 도시형생활주택 '아현 푸르지오 클라시티'를 분양한다. 공급규모는 지하 6층~지상 18층, 1개 동, 전용면적 30~45㎡, 총 239세대로 조성된다. 이 단지는 도보권 내 2개 노선을 이용할 수 있는 더블역세권 단지다. 단지 바로 앞 지하철 5호선 애오개역이 있으며, 도보 약 6분 거리에는 지하철 2호선 아현역이 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr