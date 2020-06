[아시아경제 이민우 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 789,000 전일대비 42,000 등락률 +5.62% 거래량 410,543 전일가 747,000 2020.06.12 10:37 장중(20분지연) close 가 80만원을 기록하며 신고가를 경신했다.

12일 오전 10시45분 기준 삼성바이오로직스 주가는 전날보다 6.29% 오른 79만4000원을 기록했다. 오전 10시31분께에는 80만원으로 사상최고가를 경신하기도 했다.

밤새 미국 증시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 확산 우려로 하락하면서 국내 증시도 4% 넘게 하락출발한 것과 대조적인 모습이다.

올해 상반기 최대 1조원 이상의 수주가 가능해지면서 이미 지난해 총 매출 7105억원을 넘어설 기대감이 반영된 것으로 보인다. 이재용 삼성전자 부회장의 구속영장 기각으로 '오너리스크'도 한시름 덜었다는 평이다.

