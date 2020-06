뉴욕증시, 코로나19 2차 확산 우려 급락 출발(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 11일(현지시간) 뉴욕증시가 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 감염 확산우려 속에 큰 폭의 조정을 받으며 출발했다.

다우존스30산업평균지수는 3%대, S&P500지수 선물은 2% 하락하고 있다. 하루전 첫 1만돌파에 성공한 나스닥도 지수도 2% 가량 하락하며 1만선을 내줬다.

CNBC방송은 경제활동을 재개한 텍사스 등 일부 주에서 코로나19 환자가 다시 증가세를 보이면서 투자자들이 우려하고 있다고 전했다. 항공, 호텔, 크루즈선 등 최근 상승세가 두드러졌던 종목들도 큰폭의 하락을 보이고 있다. 델타항공은 11%, 보잉 8.8%, MGM리조트가 8.4% 하락 중이다.

나스닥 상승을 주도한 마이크로소프트, 애플, 구글 등 IT대장주들도 2% 정도 하락 중이다.

안전자선 선호현상이 불거지며 10년물 미 국채 금리는 0.7%가 내려 0.671%까지 하락했다. 채권금리 하락은 채권값 상승을 뜻한다.

이날 미국 노동부는 지난 6월6일 종료된 주간 기준으로 신규 실업수당 신청자수가 154만명이라고 발표했다. 한주전 190만명 대비 36만명이 감소했다. 시장 예상치 160만명 보다도 적었다. 12주째 이어진 코로나19발 실업사태에 따른 실업자 수는 4424만명에 달했다. 다만 신규 실업수당 신청자수는 10주연속 감소 중이다.

미국의 5월 생산자물가지수(PPI)도 전월대비 0.4% 상승했다. 이는 마켓워치 예상치 0.1% 상승을 웃도는 결과다. PPI는 3개월 연속 하락 후 반등에 성공했다. 이번 결과는 식품, 에너지 분야 물가 상승에 기인한 것으로 마켓워치는 해석했다.

