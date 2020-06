속보[아시아경제 허미담 기자] 일본 공영방송 NHK는 41명의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 새로 확인됐다고 11일 보도했다. 누적 확진자수는 크루즈선 '다이아몬드 프린세스' 탑승자(712명) 포함 1만8천59명으로 늘었다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr