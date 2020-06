부산 도심 애물단지 철도차량정비단 이전 ‘파란불’

부산시, 공공기관 예비타당성 통과 … 강서구 신항역 옆으로 이전 추진

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 도심을 둘로 갈라 애물 취급을 받아왔던 범천동 철도차량정비단 부지의 이전 계획에 파란불이 켜졌다.

부산시의 숙원 사업인 ‘범천동 철도차량 정비단 이전사업’이 한국개발연구원(KDI)의 공공기관 예비타당성조사를 통과했기 때문이다.

부산시는 철도차량 정비단의 이전이 지난해 7월 기획재정부 재정사업평가 위원회에서 공공기관 예타로 방향을 잡았고, 10월 ‘공공기관 예비타당성조사 대상 사업‘으로 최종 선정돼 11월부터 한국개발연구원 공공투자관리센터에서 타당성 조사를 진행해 왔다고 11일 밝혔다.

예타 결과는 경제성(BC) 1.50, 수익성(PI) 1.3, 종합평가(AHP) 0.663으로 나왔다. 일반적으로 AHP가 0.5 이상이면 타당성이 있는 것을 의미한다.

1904년 건설된 철도차량기지는 100년 이상 부산의 원도심 중심부에 위치해 도심 확장을 저해하고, 주변 지역을 단절시키는 부작용을 낳았다. 도심의 슬럼화를 부추기는 시설로 지목된 것이다. 이 때문에 노후 철도시설을 외곽으로 빼내야 한다는 시민들의 요구가 꾸준히 제기됐다.

부산시는 노후 철도시설의 이전과 도심지 토지자원의 효율적 이용 등을 위해 수행한 용역 결과를 토대로 철도차량정비단 이전 방안에 대하여 중앙부처와 지속적인 협의를 진행해왔었다.

이번 예비타당성 통과는 2007년부터 부산시와 지역 국회의원, 부산도심철도시설이전 추진위원회의 100만인 국민서명운동, 시민 결의대회, 각종 캠페인, 중앙부처를 대상으로 한 지속적인 이전 요구를 통해 민·관·정이 함께 이루어 낸 쾌거로 받아들여진다.

이전 비용 4974억원 등 총 6293억원을 투입해 2027년까지 강서구 송정동 부산신항역 인근으로 철도차량정비단의 이전을 완료하고, 24만1000㎡의 이전 적지에 미래 성장 동력인 지식기반산업 인프라 등을 위한 혁신 공간으로 조성한다는 계획이다.

부산시는 2024년 착공 예정이던 철도차량정비단 이전계획을 부산진역 컨테이너 야적장(CY) 이전공사 착공 시기인 2022년에 맞춰 송정지구 내 철도시설 이전사업지의 보상과 부지조성을 동시에 추진하겠다는 방침이다.

이를 위해 올해 하반기 범천동 철도차량정비단 이전 적지 개발을 위한 기본구상과 타당성 용역에 착수한다.

변성완 부산시장 권한대행은 “부산시민들이 오랫동안 기다려온 사업인 만큼 사업 기간을 최대한 단축해 나갈 것”이라면서 “범천동 철도차량정비단 이전사업은 부산의 100년 미래를 열어갈 부산 대개조의 핵심사업 중 하나로 부산 원도심의 지형을 획기적으로 변화시킬 것이다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr