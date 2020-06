[아시아경제 김혜민 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 급증한 미국의 신규 실업수당 청구건수가 2주 연속 200만건 이하를 기록했다.

미국 노동부는 지난주(5월 31일~6월 6일) 신규 실업수당 청구 건수가 154만건을 기록했다고 11일(현지시간) 밝혔다. 신규 실업수당 청구가 늘었다는 것은 그만큼 일자리가 줄었다는 의미다.

다만 한때 700만건까지 치솟았던 청구 규모는 10주 연속 감소세를 보였다. 5월 24~30일주에는 처음으로 200만건 밑으로 떨어졌다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr