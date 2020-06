안철수 "학대아동 가정복귀 손 봐야…여야, 1호 통과법안 만들자" 제안

[아시아경제 김혜민 기자] 안철수 국민의당 대표는 11일 "아동학대 사건이 발생하는 경우 부모와 아동을 분리시키는 것을 원칙으로 해야 한다"며 "원가정 보호주의의 일률적 적용 폐지를 심각하게 논의해야 할 시점"이라고 말했다.

안 대표는 이날 오후 국회 의원회관에서 열린 '아동학대 문제 진단을 위한 긴급 간담회'에 참석해 "아동복지법의 원가정 보호주의를 폐지하거나 적어도 아동학대 가정에는 원가정 보호주의가 적용되지 않도록 개정해야 한다"며 이 같이 주장했다.

현행 아동복지법 제4조는 원가정 보호주의를 채택하고 있다. 아동이 태어난 가정에서 성장할 수 있도록 지원해야 한다는 내용이 담겨있지만 학대아동에게도 일률적으로 적용돼 학대 후에도 집으로 돌아가는 근거가 돼왔다.

안 대표는 "일반적인 가정이라면 '부모의 선의'를 믿고 이러한 원가정 보호주의를 적용할 수 있겠지만 학대 가정은 이미 사랑과 보호와 회복이라는 가정 본연의 기능이 망가진 곳"이라며 "이런 학대 가정에까지 원가정 보호주의를 대원칙으로 적용하는 것은 매우 부적절하다"고 주장했다.

그는 "원가정 보호주의하에서 학대 아동의 가정복귀율은 82%이고, 특히 재학대 아동의 가정 복귀율도 69%"라며 "아동학대 사건에서 가해자의 77%가 부모이고 학대발생장소의 79%가 가정 안이라는 점을 고려하면 학대 피해 아동의 상당수는 기존의 학대환경에 다시 머무는 것"이라고 덧붙였다.

안 대표는 "아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법을 개정해 학대 사건이 발생하는 경우에는 부모와 아동을 분리시키는 것을 원칙으로 하고 분리 판단을 범죄의 가해자와 피해 당사자인 부모 그리고 아동에게 맡기는 것이 아니라 전문가에게 맡기도록 해야한다"며 "충분한 예산을 투입해 학대아동을 가정과 유사한 보호기관에서 전인적 교육을 통해 건강한 성인으로 성장할 수 있게 하는 사회안전망을 구축해야 한다"고 말했다.

그는 이와 함께 학교에서부터 부모의 역할을 교육시킬 수 있도록 중학교 교과과정에 포함시켜야 한다고 주장했다.

안 대표는 "이런 내용을 21대 국회의 첫번째 통과법안으로 삼을 것을 여야 정당들에게 제안한다"며 "9살 아이가 심정지로 병원에 실려간 6월1일은 21대 국회의 실질적인 시작일이었다. 국회의원 임기 개시와 동시에 일어난 이 비극을 21대 국회도 참담한 마음을 기억하고 국회가 할 일을 해야한다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr