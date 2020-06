속초 부동산, ‘속초중앙시장 센텀마크’, 1년 내내 불황 없는 안전한 복합상가

강원도 속초시 금호동 인근 속초중앙시장 한복판에 프리미엄 복합상가 ‘센텀마크’가 들어서면서 인근 지역주민들이 뜨거운 관심을 보이고 있다. 속초중앙시장 센텀마크는 멀티플렉스 상가로 쇼핑과 먹거리를 한곳에서 누릴 수 있다. 최근 롯데시네마 입점이 확정되면서 문화생활까지 즐길 수 있는 프리미엄 복합상가다.

속초 센텀마크는 연면적 19,752.549㎡ 대규모 복합상가로 총 127실이며 지하 1층부터 지상 3층까지 기획되었다. 고객의 접근성을 높일 수 있도록 총 188대의 여유로운 주차공간까지 구비해두었다. 더불어 복합상가 앞 신설도로를 개설하여 교통난을 해소하여 접근성과 교통의 편의성을 높였다.

속초중앙시장 센텀마크는 현재 속초 상권의 새로운 중심으로 떠오르고 있다. 고객이 더욱 오래 머무르고 즐길 수 있도록 층별로 짜임새 있는 구성과 고객의 동선을 구체적으로 파악해 설계했다. 1층은 만남의 광장으로 약 200평 규모의 북카페를 설치해 함께 책을 읽고 휴식을 취하며 문화와 만남의 장으로 이용할 수 있도록 공간을 조성했다.

더불어 해당 복합상가는 휴식과 먹을거리 문화, 뷰티, 쇼핑까지 한 번에 누릴 수 있는 프리미엄 복합상가로 그동안 부족했었던 지역주민과 관광객들의 니즈를 채워주며 속초의 새로운 랜드마크로 자리 잡을 것으로 전망되고 있다.

속초 지역은 연간 1,800만 명이 방문하는 손꼽히는 대표 국내 관광지다. 지난 2017년 6월 서울-속초 동서고속도로가 개통하면서 관광객이 약 25% 상승했다. 2026년 KTX속초역이 개통된다면 서울 용산에서 속초까지 약 1시간 15분 정도면 이동할 수 있어 이전보다 많은 관광객이 방문할 것으로 보고 있다.

더불어 상가 인근에 KBS 방송 문화센터, 관공서, 초·중·고교가 모여있고 주택가와 아파트도 굉장히 밀집되어 있다. 이로 인해 관광객뿐만 아니라 지역주민의 방문으로 365일 불황없는 수요를 기대할 수 있다. 또한, 센텀마크 인근에 향후 자이, 아이파크, 롯데캐슬 등 브랜드 아파트 분양이 대거 예정되어 있어 속초 부동산 시장 또한 굉장히 활발해질 것으로 전망되고 있다.

