대형폐기물 배출 스티커 이젠 편의점에서도 판다

[아시아경제 문혜원 기자] 앞으로 대형폐기물 배출신고필증(스티커)의 판매처가 읍·면·동에서 인터넷·편의점·마트로 확대된다.

중소벤처기업부와 중소기업 옴부즈만은 11일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 중소기업, 소상공인을 위해 대형폐기물 스티커 발급 불편사항 등을 개선한다고 밝혔다.

자영업자와 소상공인들이 이사나 폐업을 하는 경우 책상, 냉장고 등 부피가 큰 대형폐기물은 주민센터, 판매소 등에서 배출신고필증(이하 스티커)을 구매·부착해 처리해야 한다.

하지만 일부 지자체에서 읍·면·동 사무소에서만 스티커를 판매해 관공서 근무시간과 영업시간이 겹치는 상당수의 자영업자와 소상공인들이 대형폐기물 처리에 불편을 겪어 왔다.

옴부즈만이 지난 3월 전국 227개 시·군·구를 대상으로 스티커 판매방식, 장소 등에 대한 전수조사를 실시한 결과, 63개 시·군·구에서 읍·면·동 사무소에서만 스티커를 판매하고 있는 것으로 나타났다. 지난달 한 달간 해당 시·군·구와 협의해 스티커 판매방식을 다양화할 것을 독려한 결과 46개(73%) 시·군·구에서 내년 말까지 인터넷, 편의점, 마트 등 스티커 판매경로를 다양화 하겠다고 밝혔다. 아직 입장을 밝히지 않은 17개 시·군·구에 대해서는 개선권고 등을 통해 변화를 유도할 예정이다.

이번 제도개선은 자영업자, 소상공인 뿐만 아니라 일반 국민도 동일하게 이용할 수 있다.

한편 중기부는 이날 지자체 중소기업과 소상공인 정책자금 중도상환수수료 면제와 소규모 공장의 우수유출저감대책 수립기준 완화도 추진하겠다고 밝혔다.

박주봉 옴부즈만은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업과 소상공인에게 이번 규제개선이 조금이나마 도움이 되면 좋겠다”며 “앞으로도 현장중심의 생활밀착형 규제혁신에 힘쓰겠다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr