향수를 자극하는 바비큐 치킨 ‘훌랄라숯불치킨’, “고객 사랑에 보답하기 위해 최선 다할 것”

최근 부는 레트로 열풍과 함께, 어린 시절 힘들고 어려울 때 먹었던 음식을 찾는 이들이 늘고 있다. 이에 따라 옛 추억의 향수를 자극하는 바비큐 치킨을 찾는 소비자들이 많아지면서, 숯불 바비큐 치킨 브랜드 ‘훌랄라숯불치킨’이 뜨고 있다.

참숯으로 구운 건강한 숯불구이 치킨을 판매하고 있는 훌랄라숯불치킨은 1997년 직영 1호점을 시작으로, 24년간 소비자들의 사랑을 받으며 꾸준히 성장해왔다.

홀 매장을 주력으로 운영하던 훌랄라숯불치킨은 최근 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 올해 본격적으로 배달 서비스를 개시하면서, 배달 매장으로의 변화를 꾀하고 있다. 이에 이젠 집에서도 편하게 훌랄라숯불치킨을 즐길 수 있게 됐다.

토종 브랜드인 훌랄라 참숯 바비큐는 국내산 백탄만을 사용해 구워 기름기가 적은 담백한 맛의 건강한 치킨을 판매하고 있다. 기존 기름에 튀겨내는 치킨에서 탈피한 방식의 치킨으로 치킨의 새로운 패러다임을 제시했다는 평을 받고 있다.

베스트 메뉴인 매콤하고 화끈한 맛의 ‘참숯핫바베큐’와 참숯으로 두 번 구워 진한 감칠맛을 자랑하는 ‘투블랙간장바베큐’는 소비자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있으며, 이외에도 쉬림프참숯바베큐와 불갈비참숯바베큐, 홍갈비참숯바베큐, 참숯치즈바베큐 등의 메뉴를 구비해 다양한 소비자들의 입맛을 충족시키고 있다.

훌랄라숯불치킨 관계자는 “레트로 열풍과 함께 최근 배달 서비스를 본격화하면서, 15배의 매출 성장을 이루는 등 토종 브랜드의 저력을 과시하며 성장을 지속하고 있다”며 “앞으로도 고객들의 꾸준한 사랑에 보답하기 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 전했다.

한편, 숯불치킨 전문 브랜드 ‘훌랄라숯불치킨’은 상생경영의 일환으로, 대학에 입학하는 자녀를 둔 가맹점주에게 정기적으로 장학금을 전달하며 모범적인 관례를 이어가고 있어 호평을 받고 있다.

