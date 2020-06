전수경 "안영미 세미누드 화보 자극받아...너무 부러워"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 배우 전수경이 개그우먼 안영미의 세미누드 화보에 대해 언급했다.

11일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에서는 '연극이 끝나고 난 뒤' 특집에 배우 이종혁과 전수경, 홍지민, 임기홍이 출연했다.

이날 방송에서 전수경은 "안영미에게 자극을 받은 적이 있다. 요즘 세대가 너무 부러운 게 안영미가 세미누드 화보 찍은 것을 봤다"라고 운을 뗐다.

그는 "지금 우리 나이에도 '이 몸을 우리만 보기 아깝다'라는 소리를 듣는다"라며 "이 몸매가 천년만년 유지되는 게 아니다. 그런데 용기가 없어서 남기지 못했다"라고 말했다.

진행자 김구라가 "개인적으로 소장하기 위해 찍는 사람들도 있다"라고 말하자 전수경은 "제가 돈을 다 내고?"라고 되물어 웃음을 자아냈다.

홍지민은 안영미에게 "누드 화보를 남자친구가 좋아했냐"라고 물었다.

안영미는 "남자친구가 너무 멋있다고 좋아한다"라며 "선정적으로 찍은 게 아니라 작품이라고 생각하니까 남자친구도 너무 멋있다고 했다"라고 밝혔다.

앞서 안영미는 지난달 23일 자신의 인스타그램을 통해 세미 누드 화보를 게재한 바 있다.

당시 그는 "모델 놀이 30대 초반에 누드 사진을 찍고 38살에 다시 한번 세미누드를 찍어봤다"라고 밝혔다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr