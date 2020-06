속보[아시아경제 구채은 기자] 일본에서 10일 38명의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 새로 나왔다.

10일 일본 외신에 따르면 일본의 누적 코로나19 확진자는 크루즈선 '다이아몬드 프린세스' 탑승자(712명)를 포함해 1만8018명으로 늘었다.

도쿄도에선 18명의 코로나19 확진자가 새로 확인돼, 누적 확진자는 5426명으로 늘었다.

