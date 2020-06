[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 10일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 나스닥지수가 또다시 장중 1만포인트를 돌파했다.

나스닥 지수는 오전 9시45분 현재 전일 대비 0.55%(54.78) 상승한 1만8.53을 기록중이다. 개장 직후에는 1만28.61까지 상승했다.

나스닥 지수는 하루전에도 사상 처음 1만포인트를 넘어서는 등 연이틀 사상 최고치 기록을 쓴 바 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 나스닥 상승을 반겼다. 그는 이날 트윗을 통해 "나스닥이 사상최고를 기록했다. 예정보다 훨씬 앞서 엄청난 진전이 이루어지고 있다. USA!"라고 언급했다.

반면 이날 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수와 S&P500지수는 전일 대비 하락하고 있다.

