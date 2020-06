[아시아경제 구채은 기자] 오스트리아가 오는 16일부터 유럽 대부분 국가에서 온 여행객을 허용한다.

10일 현지 외신에 따르면 알렉산더 샬렌베르크 오스트리아 외무장관은 기자회견을 열고 “유럽 31개국에서 온 여행객에 대해 여행 제한을 해제한다”고 밝혔다.

이에 따라 이들 국가에서 온 여행객들은 오스트리아 입국 시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사나 검역 과정을 거치지 않아도 된다.

다만 코로나19 피해가 큰 영국과 스웨덴, 스페인, 포르투갈은 이번 조치에서 제외된다. 이들 국가 및 지역에서 온 여행객은 코로나19 검사에서 음성이 나왔다는 증명서를 보여주거나 2주간 자택 격리를 해야 한다.

