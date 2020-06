[아시아경제 구채은 기자] 미국 4월 중 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 하락했다. 지난 4월 CPI는 0.8% 하락한 바 있다.

미국 노동통계국은 10일(한국시간) 5월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 하락했다고 밝혔다. 이는 당초 블룸버그 예상치(0.0%)를 소폭 밑도는 수준이다.

지난 4월(-0.8%)에 비해서는 낙폭이 줄었다. 4월 기록한 -0.8%의 낙폭은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 사업체 폐쇄가 영향을 미친 수치로 2008년 이후 가장 큰 낙폭이었다.

