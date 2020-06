대구 달서구·달성군·중구, 울산 동구 시간선택제 공무원 근무조건 개선하라!

[아시아경제 박종일 기자] 통합노조 정성혜 시간선택제본부장은 지난해 6월 지방공무원 임용령을 개정, 시간선택제 공무원의 주당 최대 35시간 까지 근무가 가능하지만 이를 받아들이고 있지 않는 대구광역시 달서구, 달성군, 중구, 울산광역시 동구 등을 강력히 비판했다.

시간선택제 공무원은 지난 2014년 박근혜 정부 시절 고용률 70%를 목표로 경력단절 여성의 일자리 창출 등을 위해 채용되기 시작해 2018년에는 4152명에 다다랐지만 신규 채용 인원 중 의무고용 1% 조문을 삭제로 각 지방자치단체에서 채용 포기, 임용 포기 등의 사유로 현재 2000여명에 달한다.

정성혜 본부장은 중앙행정기관의 경우 3년 이상 경력자를 대상으로 경력단절 여성의 일자리 알선의 목적에 맞게 경력채용 되었으나, 지방자치단체의 경우 전일 공무원과 동일한 공개 채용 과정을 통해 5개 과목을 치고 합격했음에도 불구, 임용 후 주당 20시간 근무로 처리할 수 없는 일들과 전일 공무원의 기피부서인 민원대로 배치해 왔다고 주장했다.

또 오전과 오후로 나누어 시작한 근무행태로 직원 간 완벽한 업무 인수와 연속성이 떨어져 잦은 민원으로 이어졌고, 이를 해결하기 위해 하루 2~3시간 초과근무는 기본이었으나 초과근무 수당 역시 1시간을 공제, 9급 공무원 8798원의 절반 수준인 4399원이 지급됐다는 것이다.

이런 열악한 근무조건과 근무행태 등 운영상의 문제점을 보완하기 위해 주 35시간의 필요성이 대두되고, 지난해 1월 행정안전부에서도 보도자료를 통해“오전과 오후에 짝을 이뤄 근무하는 등의 경직된 근무형태가 유연하게 개선될 전망”이라고 개정이유를 밝히고 지난해 6월18일 35시간 지방공무원 임용령을 개정했다.

그러나 243개 지방자치단체 중 시간선택제 채용공무원 미운영 기관 14개를 제외한 총 218개 지방자치단체 중 대구 달서구, 달성군, 대구 중구, 울산광역시 동구만이 유일하게 이를 적용하고 있지 않아 그 피해를 고스란히 받고 있다는 것이다.

이는 타 지방자치단체 시간선택제 공무원과의 형평성과 월 26만원 정도의 임금격차를 발생시키고, 기본급에 비례하여 명절휴가비, 연가보상비 등이 지급되는 현실을 반영할 때 그 차이는 더 커진다는 것이다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인한 비상시국에 폭증한 업무량으로 인해 주 20시간을 근무하는 공무원은 초과근무가 더욱 불가피해지고 정당한 급여 보상과 연속성 있는 업무 수행이 가능토록 35시간으로 기본근무 발령이 이루어져야하나 대구광역시 달성군 등은 인력운영상의 문제를 핑계로 35시간 발령이 불가하다는 원론적인 입장만 고수하고 있다며, 시선제 본부는 시간선택제 채용공무원의 근무조건과 처우개선을 위해 해당 자치구들이 35시간 근무조건 변경을 받아 들일때까지 투쟁을 계속해 나아갈 것이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr