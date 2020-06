[아시아경제 박종일 기자] 양천구 선별진료소 근무 의료진이 더위를 날리기 위해 방호복 안에 아이스 쿨링조끼를 착용하고 있다.

김수영 양천구청장은 10일 폭염 속에서도 코로나19로 애쓰는 선별진료소 의료진의 노고를 격려하고 응원의 마음을 전하기 위해 아이스 쿨링 조끼를 전달했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr