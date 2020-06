[속보]리치웨이 관련 금천구 확진자 평강랜드 방문…"6일 방문자 검사 받아야"

속보[아시아경제 김가연 기자] 경기도 포천시청이 서울시 금천구 19번 확진자의 동선을 공개했다.

10일 포천시청에 따르면 금천구 19번 확진자가 지난 6일 13시부터 16시까지 영북면에 있는 평강랜드를 방문했다고 전했다.

포천시청은 평강랜드 등 확진자의 이동 동선에 대해 방역 소독을 완료했으며 경기도 역학조사관이 역학 조사를 실시하고 있다고 전하며 6일 13시부터 16시까지 평강랜드 방문자 중 유증상자는 가까운 선별진료소로 방문해 달라고 당부했다.

한편, 금천구 19번 확진자는 60대 남성으로 방문판매업체인 리치웨이 확진자와 접촉해 감염된 것으로 보고 있으며 9일 확진 판정을 받았다.

<이하 서울시 금천구 19 확진자 포천시 동선현황>

ㅇ 확진자 : 서울시 금천구 거주/60대/남성/리치웨이 확진자 접촉으로 감염 추정

- 확진일 : 2020. 6. 9.(화)

※ 리치웨이 : 건강식품 방문판매 업체

ㅇ 이동동선

* 6. 6.(토)

- 13:00 ~ 16:00 평강랜드 방문(영북면 소재)

- 18:00 서울 금천구 도착

※ 그 이외의 장소는 접촉자 파악 및 소독 등 조치가 완료되어 동선은 공개하지 않습니다.

ㅇ조치사항

- 확진자 주요 이동 동선 방역소독 완료

- 역학조사 실시(경기도 역학조사관)

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr