[아시아경제 임주형 인턴기자] 가수 김호중이 어린 시절을 회상했다.

10일 방송된 Olive '프리한마켓10'에서는 김호중이 출연했다. 이날 MC 김소영이 "어릴 때 장난 치다가 많이 다치지 않나. 김호중 씨는 어땠는지 궁금하다"고 묻자 김호중은 "남자아이들이 다 그렇듯 나도 장난꾸러기였다"고 답했다.

그러면서 "어릴 때 다친 눈썹 흉터가 지금도 있다"고 덧붙여 출연진을 놀라게 했다.

이어 "어릴 때 소독차를 쫓아가다가 전봇대에 부딪혔다"며 "코뼈도 다치고 어머니께 많이 맞았다"고 털어놔 출연진의 웃음을 자아냈다.

한편 Olive '프리한마켓10'은 쇼핑 아이템에 특화된 여자 아나운서들이 소개해 주는 쇼핑 특화 랭킹쇼 예능 프로그램이다.

