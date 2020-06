정채연·솜이 빠진 다이아 유닛 컴백…"개인적인 시간 필요해"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 1년 3개월여 만에 컴백하는 그룹 '다이아 유닛'이 멤버 정채연과 솜이가 빠진 이유를 밝혔다.

다이아는 10일 오후 서울 청담동 일지아트홀에서 새 미니앨범 '플라워 4 시즌스'의 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.

이날 멤버 희현은 "다이아의 공백이 조금 길었다"며 "그 시간 동안 운동과 공부를 하면서 관리를 했다. 컴백을 준비하면서 멤버들과 서로에게 뜻깊은 말을 많이 나누면서 연습했다"고 말했다.

정채연과 솜이가 빠진 이유에 대해서는 "컴백을 의논할 때 자율적인 참여를 통해 앨범을 내기로 했다. 두 멤버는 개인적인 시간이 더 필요한 것 같다고 해서 의사를 존중하기로 했다"고 설명했다.

그러면서 "이번 컴백에서 멤버들의 빈자리를 우리도 느꼈다"며 "팬들도 걱정하지 말고 다음을 기대해 주셨으면 좋겠다"고 전했다.

다이아 '플라워 4 시즌스' 전곡 음원은 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개됐다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr