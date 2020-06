‘리치웨이 바이오매트 한국총판 엘가닉’, 관악구 리치웨이 부화당 방문판매업체와 관련 없어

서울 관악구 리치웨이 관련 코로나 확진자가 발생하면서 이름이 비슷한 제품 ‘리치웨이 바이오매트’, ‘리치웨이 바이오벨트’에 대한 관심도 높아지며 리치웨이 바이오매트 한국총판인 ‘엘가닉’으로의 문의도 급증하고 있다.

리치웨이 바이오매트 및 리치웨이 바이오벨트는 한국총판 엘가닉 및 전국 공식 판매점에서만 판매하며, 한국총판 엘가닉은 서초구 방배동에 위치해 있다. 공식판매점은 대전, 대구, 부산, 창원, 남해, 목포, 나주에 있으며 엘가닉 및 공식판매점들은 관악구 리치웨이와는 관련이 없는 것으로 알려졌다.

‘리치웨이 바이오매트 한국총판 엘가닉’ 관계자는 “엘가닉 공지사항과 다양한 매체를 통해 이러한 사실이 전달됐음에도 불구하고 여전히 ‘리치웨이 바이오매트 한국총판 엘가닉’이 관악구 리치웨이로 잘못 알고 있는 이들이 있어 잘못된 정보가 확산될 가능성이 있다. 잘못된 정보가 확산되면 업체의 어려움이 가중되므로 정확한 내용이 전달됐으면 한다"고 전했다.

한편, 식약처의 공식허가를 받은 의료기기 ‘리치웨이 바이오매트’는 식약처, 미국FDA, 일본 후생성으로부터 의료기기로 승인받은 제품이다. 암요양병원 등 관련 병원에서 환우들의 온열 및 체온관리를 돕는 제품으로 치유 프로그램에서 활용되고 있을 뿐만 아니라 온열요법의 필요성을 잘 아는 이들 사이에서 널리 알려져 있다. 제품의 고급화 트렌드가 부상하는 가운데 주목받는 제품으로 천연자수정의 원적외선과 원적외선을 전문으로 연구하는 기업의 기술이 결합해 단순 피부를 넘어서서 몸 속 깊숙한 곳까지 열을 효율적으로 전달한다.

